Собянин рассказал об инновациях радиоэлектронной промышленности Москвы

В Москве разрабатывают передовые решение в области радиоэлектроники, которые помогают решать текущие задачи и закладывают основу для долгосрочного технологического роста. Об этом рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Так, именно в столице выпускают оборудование для обеспечения связи в транспорте, тоннелях и беспилотных автомобилях. Ещё одна разработка - это платформа, которая позволяет собирать сложную радиоэлектронику как конструктор - в 5-10 раз быстрее, чем обычно.

Она востребована во многих сферах, в том числе в профессиональном образовании. Московские инженеры создали и системы связи, благодаря которым работают магистральные линии по всей стране, от Калининграда до Камчатки.