В Геленджике стартовала Центральноазиатская конференция

Партнёрство России и стран Азии в условиях мировой турбулентности, совместные ответы на глобальные вызовы, укрепление безопасности и переход к справедливому многополярному миропорядку.

Эти темы обсуждают участники Шестой Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Она стартовала сегодня в Геленджике. Площадка объединила десятки экспертов из Китая, Индии, Казахстана, Киргизии и других дружественных России государств. На полях конференции пройдёт множество сессий. Участникам предстоит “сверить часы” по вопросам международной безопасности и глобального развития.

"Одна из наших самых важных задач - это в условиях противостояния, которое растёт между США и Китаем, например, или многими там, так сказать, западными странами - поддержать, удержать Центральноазиатский регион в состоянии спокойствия и мира, конструктивного сотрудничества. И надо сделать всё для того, чтобы наше взаимодействие стран, входящих в этот регион, принадлежащих к нему, было бы эффективным и таким, так сказать, взаимовыгодным", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".