Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Богдана Дружинина

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о восьмилетнем Богдане Дружинине из Пензенской области. Мальчик борется со смертельным заболеванием, у него острый миелоидный лейкоз. Стандартное лечение оказалось бессильно - опухолевые клетки продолжают стремительно расти и поражать детский организм. Единственный шанс на спасение - трансплантация костного мозга. Но сначала нужно вывести ребёнка в ремиссию, для этого срочно требуется специальный препарат, а сразу после для успешной пересадки понадобятся сопроводительные лекарства, которые защитят Богдана от осложнений. Стоит вся необходимая терапия - более 6 с половиной миллионов рублей. Родные мальчика просят о помощи всех неравнодушных.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Богдана. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение откладывать нельзя.

Восьмилетний Богдан о своей болезни знает многое. Маме сложно от него что-то скрыть. Он хоть и маленький, но в семье – единственный мужчина. Поэтому все держит под контролем. Сам рассказывает, как все неожиданно началось:

"У меня была сильная температура, кашель, сопли. Я сдал кровь и вечером уже поехал в больницу".

Врачи, когда увидели анализы, срочно вызвали маму Богдана. Для нее диагноз сына - острый миелоидный лейкоз – прозвучал как приговор.

"Это очень тяжело принять и понять. Потому что, когда только вчера еще твой ребенок прыгал, бегал и скакал, на следующий день буквально уже лежит в реанимации", - рассказала Анна Дружинина, мама Богдана.

Поверить в случившееся было тяжело. Но тревога за сына появилась еще до страшного диагноза. У Богдана резко изменилось поведение.

"Он больше начал проводить время, то есть полежать, аппетит у него снизился, когда он раньше на это вообще никогда не жаловался, синяки очень сильно начали проявляться", - сказала Анна Дружинина.

И вот неожиданно - реанимация. Гемоглобин у Богдана был на минимальном уровне. Ему экстренно сделали переливание крови. Потом была тяжёлая химеотерапия, после которой мальчик долго восстанавливался. Богдан практически не вставал с кровати.

"У меня была сильная температура. Не хотелось есть. Я настроил себя на то, что надо лечиться", - говорит Богдан.

После первого курса химеотерапии ремиссия не наступила. Пункция костного мозга выявила еще и мутацию генов, осложняющую лечение. Сейчас Богдан восстанавливается уже после второй химиотерапии. А его мама живет в постоянном страхе.

"Страх - это потерять ребенка. Это самое сложное, потому что понимаешь, какой диагноз у ребенка. Хочется скорее, чтобы он был здоров", – сказала мама Богдана.

Врачи делают все возможное. Но чтобы мальчик победил эту страшную болезнь, нужно провести трансплантацию костного мозга. Донором будет мама.

"Богдан этого очень ждет. Он очень рад, что в нем будет частичка мамы", - сказала Анна Дружинина.

Но сначала нужно срочно вывести мальчика в ремиссию. Это сможет сделать специальный препарат. А сразу после - уже для успешной пересадки - Богдану потребуются сопроводительные лекарства - для защиты организма от смертельных осложнений.

Стоимость спасения жизни ребёнка - более 6 с половиной миллионов рублей. У мамы, которая воспитывает сына вместе с бабушкой, таких денег нет. Семья просит о помощи всех неравнодушных.

"Я благодарю тех, кто откликнется на нашу беду, и кто нам поможет", - говорит Анна Дружинина.

Богдан верит, что еще немного - и он со всем справится. Увидит свою бабушку и школьных друзей не по телефону. Его переполняют мечты. Такие простые, но такие нужные каждому ребенку. А еще у Богдана серьезные планы на жизнь:

"Я бы хотел стать военным, чтобы защищать Родину".

Но пока помощь и защита нужны самому Богдану. Вместе мы можем помочь мальчику вылечиться от смертельной болезни. И осуществить все задуманное.

Еще раз напомним – времени совсем мало, болезнь очень быстро прогрессирует и оставляет всё меньше шансов. Начать жизненно необходимую терапию мальчику нужно как можно скорее – и ваша помощь нужна прямо сейчас.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Богдана Дружинина, программа 2578