Москвичам рассказали, когда придет летняя погода

К очередным выходным жители Москвы и Подмосковья могут ждать летнего тепла. С таким прогнозом выступил во вторник, 12 мая, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как рассказал эксперт РИА Новости, днем в субботу и воскресенье столбики термометров, как ожидается, вырастут до летних значений и покажут 22-27 градусов выше нуля. Это соответствует многолетним показателям середины лета.

До конца короткой рабочей недели, по словам Тишковца, столичный регион ожидает "в основном только комфортное 20-градусное тепло", причем по ночам температура может падать до 10-13 градусов. Наряду с этим прогнозируются скоротечные ливни и грозы.

До того ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала ТАСС, что в начале рабочей недели погода будет облачной с прояснениями и кратковременными дождями. Температура воздуха постепенно будет расти, 13 мая она может достигать 18-23 днем.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупреждала, что летом, по всей видимости, россиян ожидает "чередование волн тепла и холода, а также периодов сухой и дождливой погоды — с ливнями и грозами". Однако пока говорить о конкретных показателях температуры и влажности рановато.