Украинские власти хотели бы помощи от Европы в продолжении мирных переговоров с Россией. Заявление такого содержания сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как заявил глава украинской дипломатии, которого цитирует Politico, "вероятно, Европе необходима новая роль в наших усилиях по установлению мира". В чем конкретно может состоять пресловутая роль, Сибига не уточнил, но заверил, что утративший легитимность президент Украины проговаривал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

Киев подчеркивает, что не стремится заменить европейцами американцев на переговорном треке с Москвой. Речь идет про открытие "дополнительного направления", а не про альтернативный вариант.

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков дал простой и очевидный совет предводителю киевского режима. Как заявили в Кремле, если Владимир Зеленский хочет переговоров, достаточно совершить один шаг: "Пусть звонит".

Что касается разговоров о желании Европы начать восстановление диалога с Россией, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что "сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии", однако "главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог".