Группа россиян попала в ледяной плен на Лене

Семь человек застряли в ледяной ловушке на моторных лодках на реке Лена.

Инцидент произошел в Олекминском районе Якутии. Сигнал о помощи поступил 12 мая в 05:20 по местному времени. Люди на трех лодках оказались заблокированы льдами на реке Лена между устьем реки Намана и селом Хоринцы

Еще четыре человека из-за ледохода оказались заблокированы на острое Харыялах, передает РИА Новости.

Для спасения россиян вылетел вертолет Ми-8. Операции прошли успешно, сообщили в МЧС России. Все пострадавшие отказались от медицинской области.

Жителей якутских поселков Витим и Пелендуй экстренно эвакуируют из-за критического подъема воды. Подтоплены 20 приусадебных участков, в которых проживают 47 человек.