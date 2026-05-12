Москвичка обнаружила в Оренбурге еще одного мужа

Москвичка спустя 35 лет узнала, что у нее есть еще один муж в Оренбурге.

Как оказалось, в 1991 году она вышла замуж за оренбуржца, а через три года вновь заключила брак, но уже с другим человеком, не имея оформленного развода с первым супругом.

Ситуация привела к тому, что женщина оказалась в двух зарегистрированных браках одновременно, передает РИА Новости.

На заседании суда она заявила, что ранее была знакома со своим "первым супругом", но не заключала с ним брак. Шарлыкский районный суд в Оренбургской области признал брак 1991 года недействительным, удовлетворив иск женщины.

Как такое произошло, загадка. Либо это грубая ошибка ЗАГСа, либо подделка документов, которую предстоит расследовать.