В Грузии возобладал прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа. Об этом заявил во вторник, 12 мая, директор четвертого департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Михаил Калугин.

Как констатировал дипломат, в своей политике по изоляции России Евросоюз "споткнулся" о Грузию, а "выкручивание еэсовцами рук грузинским властям и бесцеремонное вмешательство в дела республики привели к неожиданному для Брюсселя результату".

Однако вместо того, чтобы сделать надлежащие выводы, Евросоюз стал чаще прибегать к шантажу и угрозам, чтобы заставить Грузию сменить курс. В частности, в Брюсселе требуют от грузинских властей присоединиться к антироссийским санкциям, ввести энергетическое эмбарго против России и прекратить транспортное сообщение, включая авиарейсы.

Несмотря на нынешнее охлаждение, Россия готова развивать сотрудничество с Грузией и решать практические вопросы в конструктивном ключе, поскольку наши государства являются естественными партнерами, цитирует Калугина ТАСС.

Ранее бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили пыталась добиться поддержки от американского лидера Дональда Трампа в антироссийской политике. Зурабишвили утверждала, что Москва якобы использует Грузию "как игровую площадку".

Между тем утративший легитимность президент Украины получил жесткий отпор за высказывания о том, что Европа потеряла Тбилиси и Грузия оказалась в орбите влияния России. Лидер фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия напомнил Владимиру Зеленскому про его истинное место: "Пусть эта марионетка для начала разберется, где находится его страна по состоянию на сегодня, будь то коррупция, свобода слова или права человека".