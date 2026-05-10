Трагедия певицы Татьяны Анфицеровой: вот почему потеряла голос и ушла в забвение

Татьяна Анциферова проснулась знаменитой после премьеры мюзикла "31 июня", где исполнила шедевры Александра Зацепина.

Поэтому многие предполагали, что артистка отметится на юбилейных концертах прославленного композитора. Однако певица на мероприятиях так и не появилась.

В последнее время исполнительница ушла в забвение, о ней давно ничего не слышно. Журналисты прямо спросили у Александра Зацепина, что происходит с Татьяной Анциферовой. "Как она? Плохо, конечно. Печально..." - грустно констатировал маэстро.

Зацепин отметил, что не ожидал увидеть Анциферову на своих юбилейных концертах. Дело в том, что у нее уже давно наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. К тому же она просто не может петь так, как делала это раньше. "Ей же операцию сделали на щитовидке и задели связки. Испортили голос, в общем. Так что, очень печально!" - заявил Зацепин "МК".

Ранее Татьяна Анциферова рассказывала, что живет на пенсию и не шикует. У нее нет официального звания, поэтому никаких прибавок к ежемесячному пособию от государства ей не полагается. А от съемок и выступлений Татьяна Владимировна отказалась сознательно, хотя предложения ей поступали.

Известно, что артистка уже несколько десятилетий борется с серьезным эндокринным заболеванием и вынуждена ухаживать за взрослым сыном, страдающим приобретенным аутизмом.

