Россиян предупредили про главную опасность хантавируса

Главная опасность хантавируса заключается в его скрытности. Такое заявление сделала во вторник, 12 мая, врач-инфекционист Наталья Шведова.

Как пояснила эксперт в комментарии "Ленте.ру", в случае инфицирования инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле.

Если списать эту симптоматику на простудное заболевание и вовремя не обратиться к врачу, уже через пару дней состояние может стать критическим, утверждает Шведова. По ее словам, смертность от провоцируемой хантавирусом лихорадки с почечным синдромом достигает 40%.

В то же время вирусолог Елена Малинникова заявила РИА Новости, что необходимость в общем карантине для всех россиян из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике отсутствует. Данных о том, что вариант хантавируса, который выявили на круизном лайнере в Атлантике, существует в России, пока не зафиксировано. Россиян защищает система "Санитарный щит", фиксирующая любые вирусы, имеются тест-системы для диагностики хантавирусов.

Этому предшествовало заявление Роспотребнадзора о том, что в России имеются природные очаги хантавируса, но циркулирующие в них серотипы вызывают инфекцию, которая от человека к человеку не передается. Россияне могут не бояться варианта "андес", вызвавший летальные исходы на лайнере.