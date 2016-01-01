Актер из сериала "Моя прекрасная няня" Вадим Александров умер после борьбы с раком

Актер Вадим Александров умер еще 8 мая. Однако лишь сейчас печальная новость получила огласку.

87-летнему артисту стало плохо дома, в столичных Сокольниках. Как передает SHOT, причиной смерти стал сердечный приступ.

Кроме того, заслуженный артист России с 2016 года страдал серьезным онкологическим заболеванием, уточняет Mash.

Напомним, Вадим Александров благодаря таким фильмам как "Усатый нянь", "Женщина, которая поет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Экипаж", "Кин-дза-дза!", "Мы из джаза", так и по современным сериалам "Воронины", "Моя прекрасная няня", "Солдаты" и "Папины дочки".

Вадим Александров окончил Театральное училище имени Щепкина в 1962 году. Сразу после выпуска он служил в театре ЦДТ до 1976 года, после чего стал актером театра-студии Олега Табакова. В 1994 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".