Путин поздравил россиян с Днем спасения и освобождения

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с Днём спасения и освобождения.
26 Ияра имеет важное общественное и религиозное значение, а также способствует сохранению национальных традиций и укреплению взаимопонимания в обществе, говорится в телеграмме Кремля.
Путин также напомнил о решающей миссии Красной Армии, спасшей народы мира от тотального уничтожения.
"Будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии", - подчеркнул Путин.