Путин поздравил россиян с Днем спасения и освобождения

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с Днём спасения и освобождения.

26 Ияра имеет важное общественное и религиозное значение, а также способствует сохранению национальных традиций и укреплению взаимопонимания в обществе, говорится в телеграмме Кремля.

Путин также напомнил о решающей миссии Красной Армии, спасшей народы мира от тотального уничтожения.