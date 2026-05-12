"Он стал дрызгать на глазах": названа причина смерти актера Вадима Александрова

Сегодня, 12 мая, в Сети распространилась новость о смерти актера Вадима Александрова. Теперь появились подробности того, как это случилось.

Вадиму Александрову было 87 лет. В последние годы заслуженный артист России боролся с серьезным онкологическим заболеванием. Однако вовсе не рак стал причиной смерти актера, прославившегося благодаря таким лентам как "Папины дочки", "Усатый нянь" и "Моя прекрасная няня".

"Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни", - сообщили в семье Александрова.

Причиной смерти также не является и сердечный приступ, информация о котором была распространена ранее в СМИ. В близком окружении артиста рассказали, что Вадим Александров упал и ударился головой.

"Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился", - рассказал собеседник РИА Новостям.

Напомним, Вадим Александров окончил Театральное училище имени Щепкина в 1962 году. Сразу после выпуска он служил в театре ЦДТ до 1976 года, после чего стал актером театра-студии Олега Табакова. В 1994 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>