Врач по долголетию вместо сексолога: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей

Министерство здравоохранения России планирует скорректировать номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, а также перечень медицинских специальностей.

Как следует из проекта ведомственного приказа, который во вторник, 12 мая, цитирует РИА Новости, в список могут войти новые специальности: медицинская биология, медицинская логопедия, нейропсихология, химическая экспертиза эргореабилитация и т. д. Пополнят перечень также врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.

Наряду с этим исключат из списка специальности и должности, которые признаны устаревшими: врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской (районный), врач-психиатр подростковый, врач-сексолог, врач-сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог и другие.

В Минздраве подчеркнули, что функционал соответствующих специалистов не будет упразднен — его передадут в более развернутые специальности.

