Предводитель киевского режима Владимир Зеленский не стремится к миру с Россией — ему выгодно продолжение боев. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По словам эксперта, "война продолжится, и никакие переговоры не состоятся", что бы ни заявлял Зеленский публично. Причина кроется в том, что на фоне громкого коррупционного скандала, охватившего верхушку украинской власти, утратившие легитимность президент видит в продолжении боевых действий свой единственный шанс сохранить власть и свободу.

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, которого цитирует РИА Новости, отметил, что на Западе "Зеленскому дана команда: любой ценой срывать переговоры" с Россией. Именно в этом ключе организована, по словам аналитика, поездка в Киев министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Berliner Zeitung также усматривает в киевском вояже Писториуса подтверждение нежелания Европы добиваться мира между Россией и Украиной: "Это симптоматическая картина состояния германской политики в отношении Украины: в то время как логика производства вооружений развивается, дипломатия остается безликой и хаотичной".

В Кремле тем временем призвали набраться терпения в вопросе разрешения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что "тема украинского урегулирования слишком сложная". Он признал, что "мы пока не знаем, как долго это будет длиться и чем это завершится".