Мать опозорила Яну Кошкину на шоу: "Ты бы и не появилась на этот свет, если бы со старшей было весело"

В новом выпуске развлекательного шоу "Сокровища императора" появилась новая пара. Это оказались комедийная актриса Яна Кошкина и ее мама Маргарита. Эксцентричная родительница невольно опозорила артистку на всю страну, уверены пользователи Сети.

Больше всего их шокировало то, что Маргарита родила дочь ради веселья, а также то, что Яна должна называть маму только по имени. А когда однажды Кошкина все же назвала родительницу мамой, та на нее обиделась и не разговаривала с ней несколько месяцев.

"Ну я понимаю, что по паспорту это моя дочка. На самом деле — подружка. Ты бы, наверное, и не появилась на этот свет, если бы со старшей было весело. Старшая — она скучная. У нас вообще даже собаку зовут так же, как и сестру. Если бы Рената была другим человеком, тебя бы, наверное, не было. Но мне было с ней скучно, появилась ты, и сразу у нас пошло такое веселье", - сообщила мать Яны Кошкиной.

Отметим, что у Маргариты есть еще дочь Рената. По некоторым данным, она на четыре года старше Яны. Говорят, сестра не настолько яркая, как Кошкина, и ведет закрытый образ жизни.

Интернет-пользователи в шоке от откровений матери Яны. По их мнению, Маргарита своими словами больно обидела старшую дочь и опозорила младшую. Некоторые комментаторы предположили, что у матери Кошкиной есть или были проблемы с алкоголем. Другие пользователи Сети прямо пожалели Ренату и Яну, констатировав, что "с такой матерью и врагов не надо".

