Экс-сотрудники ЗАГСов получили срок за незаконную легализацию мигрантов

Троицкий районный суд Москвы назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 6 лет участникам преступный группы, которая занималась легализацией мигрантов через фиктивные браки.

В преступлении были замешаны 20 человек, среди которых были работники региональных подразделений ЗАГС, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. При помощи фиктивных браков и установления отцовства над российскими детьми с 2019 года были легализованы не менее 2,5 тысячи мигрантов.

Совокупный преступный доход составил не менее 300 миллионов рублей. Следствие велось более двух лет в шести регионах.

Также сотрудники ФСБ пресекли деятельность лаборатории, где изготовлялись поддержильные документы, штампы и печати. Всего было аннулировано более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство.

Ранее Минфин ужесточил требования к получению российского вида на жительство – теперь получение документа привязано к заработку.