МИД России раскрыл суть предложения Армении "на век вперед"

Российская сторона предлагала Армении проект атомной электростанции большой мощности, способной обеспечить потребности страны в энергетике на десятилетия, а то и век вперед. Об этом рассказал во вторник, 12 мая, директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин.

Как подчеркнул дипломат, Россия как глобальный лидер в области атомных технологий способна передать Армении свои наработки и опыт в такой важной для республики сфере, как энергетика, "будь на то воля армянского руководства".

Кроме того, Москва готова делиться с Ереваном технологиями и в области цифровизации, тем более что Россия входит в топ-3 государств мира, обладающих самыми передовыми решениями.

Это лишь малая толика примеров того, что несет в себе "российское предложение", отметил Калугин. Вместе с тем он предупредил, что "на двух стульях усидеть не получится": попытки Армении переориентироваться с ЕАЭС на ЕС несут издержки, о которых "еврочиновники скромно промолчали", цитирует политика ТАСС.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков высказался о европейских устремлениях Армении, а также напомнил о недавних переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В Кремле отметили, что в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики "сидения на двух стульях", хотя и непонятно, "насколько долго так можно в такой позе пребывать".