Россиян предупредили о новой необычной схеме мошенников

Мошенники стали активно ссылаться в своих легендах на Государственную фельдъегерскую службу (ГФС) — она существует, но мало кто из россиян знает подробности о ее работе. Об этом рассказали во вторник, 12 мая, в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

В ведомстве пояснили, что ГФС занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти. Фельдъегери не работают с физическими лицами, поэтому россияне, даже зная о такой службе, зачастую не осведомлены о специфике работы ГФС.

Преступники рассказывают потенциальным жертвам о "спецкурьерах", "декларации наличных", "проверке средств", "стажировке" или "внештатной работе" в несуществующих подразделениях. Важно помнить: фельдъегери никогда не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами "для проверки", цитирует сообщение управления РИА Новости.

Ранее в МВД рассказали, что злоумышленники решили воспользоваться стремлением многих людей избавиться от долгов, не заплатив при этом ни копейки. Мошенники рассылают предложения по списанию долгов через многофункциональные центры (МФЦ) якобы в рамках государственной программы. В действительности такой госпрограммы нет.

Федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин рассказал, что ключевым принципом взаимодействия со злоумышленниками является отказ следовать паттерну, который они навязывают в расчете на эмоциональную реакцию: страх, растерянность, желание срочно "спасти деньги". Спокойный ровный тон и короткие нейтральные ответы без уточнений помогут избежать ловушки, а лучше всего — прервать разговор сразу.