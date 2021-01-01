Первое интервью молодой вдовы Александра Градского: вот как живет красавица Марина Коташенко

Александр Градский скончался 26 ноября 2021 года. Ему было 72 года. Народный артист России работал до самой смерти и оставил после себя многомиллионное наследство. Но это только рассорило близких певцу людей. Уже несколько лет в судах делят деньги, квартиры, антиквариат и люксовые автомобили две семьи Градского.

Марина Коташенко, которая была моложе артиста на 32 года, родила Градскому двоих сыновей. Сейчас Александру 11 лет, а Ивану — семь лет. С предыдущей женой Ольгой музыкант прожил 21 год, в этом браке появились сын Даниил и дочь Мария. Им уже за 40.

Недавно Ольга и старшие дети Градского выиграли во втором кассационном суде важный процесс в серии споров по разделу наследства. Но даже получив 70% наследства, предыдущая семья артиста не намерена прекращать суды.

В первом за долгое время интервью Марина Коташенко сообщила, что сейчас ситуация дошла до Верховного суда. Вдова Александра Градского надеется на справедливое решение. Она рассказала, что инициаторами всех судебных разбирательств были именно старшие дети Александра Даниил и Мария. Марина подчеркнула, что не раз пыталась наладить с ними отношения, договориться, однако это ни к чему не привело. Коташенко заявила, что борется за то, чтобы и ее дети получили достойную долю в наследстве отца, а не ту малость, что предлагают его старшие дети.

Также в интервью Денису Пархоменко вдова Градского рассказала, что после смерти мужа, помимо судов, с головой погрузилась в заботы о сыновьях. Ее будни наполнены бытом, который, по ее мнению, ничем не отличается от того, каким живут самые обычные женщины. Кружки, школа, готовка, воспитание и забота о детях - это то, что составляет ее день.

Марина рассказала о сыновьях. Старший, Александр, занимается спортом и музыкой. Он мечтает стать футболистом. Саша - душа компании, он легко вливается в любой коллектив. А младший, Иван, увлечен музыкой, он хочет стать пианистом. После смерти Александра Градского мужскую часть воспитания ребят взял на себя дедушка, отец Марины.

Сама Коташенко же призналась, что мечтает о скором окончании судов и чтобы ее наконец оставили в покое.

