Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время действия режима прекращения огня в зоне спецоперации нарушили перемирие 30 383 раза. Такие данные приводит во вторник, 12 мая, российское Министерство обороны.

Как подчеркивает ведомство в своем MAX-канале, российские войска в зоне СВО с 8 мая по 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на ранее занятых позициях.

С окончанием действия режима прекращения огня ВС России продолжили проведение специальной военной операции. Бойцы поразили военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 56 районах.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский опубликовал указ с "разрешением" провести Парад Победы на Красной площади в Москве. В Кремле в ответ напомнили, что России не требуется ничье разрешение, а попытки подтрунивать над Днем Победы — это беда автора подобных нелепых бумажек.

При этом зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил, что мало кто реально ожидал от Украины соблюдения перемирия. Сенатор подчеркнул, что "ни договороспособности, ни чести, ни ответственности за свои слова у Зеленского нет".