Путин поблагодарил омбудсмена Москалькову за работу

Востребованность института государственных правозащитников и доверие общества к ним заметно выросло. Об этом свидетельствует количество обращений, которые получают омбудсмены, доложила Владимиру Путину уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече в Кремле.

Она подвела итоги своей десятилетней деятельности на этом посту. В центре внимания сотрудников аппарата - поддержка участников СВО, возвращение на родину перемещенных гражданских, работа по воссоединению семей.

Правозащитники посещают пленных, следят за условиями их содержания, передают посылки и письма из дома. Своей победой омбудсмены считают возвращение на Родину жителей Курской области, а также детей, которые оказались на Украине. Продолжается работа и по другим важным вопросам.