Путин поблагодарил омбудсмена Москалькову за работу

Востребованность института государственных правозащитников и доверие общества к ним заметно выросло. Об этом свидетельствует количество обращений, которые получают омбудсмены, доложила Владимиру Путину уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече в Кремле.
Она подвела итоги своей десятилетней деятельности на этом посту. В центре внимания сотрудников аппарата - поддержка участников СВО, возвращение на родину перемещенных гражданских, работа по воссоединению семей.
Правозащитники посещают пленных, следят за условиями их содержания, передают посылки и письма из дома. Своей победой омбудсмены считают возвращение на Родину жителей Курской области, а также детей, которые оказались на Украине. Продолжается работа и по другим важным вопросам.
Татьяна Москалькова: Нам удалось, используя наши возможности, помочь 86 тысячам людей в получении жилья, особенно тем, кто имеет низкие уровни дохода, детям, не детям, а уже взрослым из числа детей-сирот, которые имеют и судебные решения о праве на жильё, но не могли получить по разным причинам. Обращались в суд, в том числе с административными исками, находили положительные решения.
Путин: Работа очень большая, разноплановая. Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано за все эти годы. Вас и всех людей, которые с вами работают, тех, которые рядом с вами стоят и занимаются всем этим комплексом сложных, очень чувствительных для людей вопросов. Спасибо.