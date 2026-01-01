Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства электродепо "Новорижская". Там будут обслуживать три десятка поездов, курсирующих по Рублево-Архангельской линии. Она сейчас тоже активно строится. Несмотря на серьезный объем работ, первый участок должны запустить уже в этом году.

Лишь с высоты птичьего полёта хорошо виден весь масштаб строительства депо "Новорижское". Внушительная площадка в 19 гектаров расположилась с северной стороны от одноименного шоссе. Именно отсюда, в будущем, на линию будут выходить поезда 17-й Рублёво-Архангельской линии метро. Разработка котлована завершена на очереди монолитные работы.

"Полным ходом строим Рублёво-Архангельскую линию метро. В планах первый этап - 2026 год, второй этап - 27 год. Сроки очень сжатые, амбициозные, ну и в результате пассажиры увидят прекрасные станции, тоннели. Но многое остаётся за пределами этой картинки. Это огромное инженерное обеспечение всей системы. И, конечно, электродепо, которое позволяет эксплуатировать большое количество подвижного состава", - отметил Собянин.

Это депо будет отличаться полной автоматизацией труда и диагностики подвижного состава. Здесь поезда метро будут останавливаться между рейсами, планово обслуживаться и проходить полный цикл капитального ремонта.

"Депо "Новорижское" строится по технологии из сборного железобетона, что позволяет, по сути, собирать объекты, как конструктор. Что позволит сократить сроки строительства. Реализация проекта позволит создать более 500 рабочих мест", - сообщил Михаил Кондрашов, директор проекта АО Мосинжпроект.

А вот сама станция "Новорижская". Вопреки своему названию, находится не на шоссе, а за МКАД. Отсюда, после открытия, пассажиры могут сделать пересадку на наземный общественный транспорт. Но пока строителям приходится не просто. Работы осложняют плотная городская застройка и близость грунтовых вод.

27 с половиной километров пути от центра Москвы и за МКАД: новая линия метро будет начинаться у "Москва-Cити", пройдёт через Рублёво-Архангельское, а её финальной точкой станет Красногорск. Всего 12 станций. С нее можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Открытие новой Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортную доступность для жителей семи районов Москвы, а это около миллиона человек, а также позволит создать новые варианты маршрутов поездок по городу.