Московские медсестры принимают поздравления

Это была ее мечта с детства: когда все играли в куклы, маленькая Настя Коньшина доставала зелёнку и "лечила" подружек. Теперь в сложные дни сама приезжает на внеурочные дежурства в реанимацию института Склифосовского - без вызова начальства, по зову сердца. Чтобы как можно больше сердец продолжали биться.

"Это мое призвание, это классная профессия - я помогаю людям, у нас есть тяжелые пациенты - у нас реанимационное отделение - которые от тяжелой сочетанной травмы потом приходят на своих ногах с благодарностью, приходят родственники и радуются, что с человеком все хорошо", - рассказала Анастасия Коньшина, старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Анастасия - душа компании: играет на гитаре, вместе с коллегами ходит в походы с палатками. Взаимовыручка и поддержка очень важны в непростой работе. А еще на помощь приходят современные технологии. Система цифровой реанимации позволяет сэкономить драгоценные секунды. Любые изменения в состоянии пациента в режиме реального времени - на мониторе компьютера.

Анализы попадают на исследование за считанные минуты: пробирки отправляют в лаборатории по пневмопочте. Данные пациентов считывают по штрихкодам на браслетах и сразу привязывают к электронной медицинской карте. Истории болезни - на планшетах. Освободившиеся минуты медсёстры могут уделить пациентам. Доброе слово порой не менее важно, чем лекарства и процедуры.

"В русском языке не просто так сестра называется сестрой, сестра это что-то близкое, что-то иногда родное, хотел бы им сказать спасибо за их золотые руки, золотые сердца, добрые, за все, что они делают, то, что они лечат действием, вот не как мы словами, а действием лечат, за то, что они лечат заботой, за то, что они всегда рядом, постоянно рядом с пациентами", - отметил Фархад Навзади, руководитель флагманского центра, заместитель главного врача по ургентной помощи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Виктория Ткачук - еще студентка. Мечтает стать врачом - анестезиологом. В отделение неотложной помощи пришла сначала волонтёром. И уже несколько месяцев работает медсестрой. Самое сложное и важное для нее - найти подход к каждому пациенту.

Врачи про медсестёр говорят коротко и ёмко: "мы без них никуда!" - не появится скальпель и зажим в руках хирурга, галочка в системе "ЕМИАС" не превратится в ключевое исследование, капельницу или укол. Технологии в их работе, конечно, важны. Но главным в этой профессии всегда останется человек. А мечтают медсёстры об одном - чтобы все были здоровы.