В Театре сатиры поставили спектакль "Физики"

Премьера в Театре сатиры! Там поставили спектакль "Физики". По известной пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта.

Замкнутое пространство психиатрического санатория, где совершается убийство, становится настоящим испытанием для опытного полицейского. Он буквально вязнет в попытках понять, что же на самом деле здесь происходит. Трое пациентов-физиков ведут свою игру. Балансируя на грани озарения и безумия. Авторы постановки решили переосмыслить интригующий сюжет через призму современных открытий.

"Все слова, которые произносят наши физики, которые находятся здесь, они современные, они очень точные, эти темы и слова – сегодняшнего, современного существования и открытий сегодняшних наших учёных. Не только наших, международных учёных", - отметил худрук театра Евгений Герасимов.