Зеленский может попасть под уголовное дело вслед за Ермаком

Президент Украины Владимир Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о коррупции вместе с бывшим главой своего офиса Андреем Ермаком.

Как сообщает издание Страна.ua, Зеленский может фигурировать в документах расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под обозначением R1. Ранее стало известно, что в опубликованных НАБУ новых частях "плёнок Миндича", Ермак фигурирует как R2, близкий соратник Зеленского Тимур Миндич как R3, а бывший вице-премьер Алексей Чернышов как R4.

Если подтвердится, что R1 – это Зеленский, то после ухода с поста президента ему может грозить уголовный срок по делу о коррупции во время строительства коттеджей премиум-класса "Династия" в пригороде Киева. Сейчас у главы государства есть иммунитет от преследования.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку. Он оказался причастен к легализации 460 миллионов гривен в элитном строительстве под Киевом.