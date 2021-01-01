Молодая вдова раскрыла детали семейной жизни с Градским: "Он мне постоянно говорил, почему я его пилю"

Александр Градский скончался 26 ноября 2021 года. Ему было 72 года. Народный артист России работал до самой смерти и оставил после себя многомиллионное наследство. Но это только рассорило близких певцу людей. Уже несколько лет в судах делят деньги, квартиры, антиквариат и люксовые автомобили две семьи Градского.

Марина Коташенко, которая была моложе артиста на 32 года, родила Градскому двоих сыновей Александра и ИВана. С предыдущей женой Ольгой музыкант прожил 21 год, в этом браке появились сын Даниил и дочь Мария. Им уже за 40.

"Александр был нашей опорой, за ним мы были как за каменной стеной. При его жизни никто не смел ничего подобного по отношению к нам... В любом случае надеюсь, что для нас с детьми все закончится благополучно. Поначалу я хотела все мирно урегулировать, но, к сожалению мне не удалось договориться, потому что старших детей не устраивает распределение долей. Те условия, которые они предложили, они просто невозможные и ущемляют права моих детей", - объяснила в новом интервью вдова Градского.

Марина призналась, что ей очень тяжело и время не лечит, однако отметила, что "как-то привыкаешь". При этом Коташенко подчеркнула, что никто не предполагал такого конца. Градский строил планы, они обсуждали текущие бытовые вопросы.

Вдова раскрыла детали семейной жизни с артистом. По ее словам, она старалась следить за его здоровьем, однако Александр Градский был не тем человеком, на которого можно было бы повлиять. Например, и Марина и старшие дети пытались заставить его меньше работать, но он был непоколебим.

"Он очень уставал. Когда он приходил домой, то хотел расслабиться. Он мне постоянно говорил, почему я его пилю. Да, иногда мне удавалось уговорить его проходить обследование, он принимал препараты. Он говорил, что хотел есть то, что хочет. Сейчас я его понимаю. Тогда я его, конечно, пилила. Мне его позиция понятна. Он имел право распоряжаться своей жизнью. Я его пилила постоянно, ну это был такой человек — с ним невозможно было что-то сделать", - рассказала в шоу "Как есть" Марина Коташенко.

