Специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение. Об этом заявил во вторник, 12 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, "какие решения нужно принять — в Киеве хорошо известно".

Что касается потенциальной личной встречи президента России Владимира Путина с предводителем киевского режима Владимиром Зеленском, она может состояться за пределами Москвы, но "только если полностью финализировать процесс", а чтобы поставить точку, требуется сначала "проделать большую домашнюю работу".

Тем временем объявленное на 9-11 мая гуманитарное перемирие в зоне СВО завершено, Россия продолжает специальную военную операцию, цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис отмечал, что Зеленский не стремится к миру с Россией — ему выгодно продолжение боев. Причина кроется в том, что на фоне громкого коррупционного скандала, охватившего верхушку украинской власти, утратившие легитимность президент видит в продолжении боевых действий свой единственный шанс сохранить власть и свободу.