Кремль сделал заявление о кадровых перестановках из-за ситуации в экономике

Экономическая волатильность не может являться весомым поводом для перестановок в правительстве. Заявление такого содержания сделал во вторник, 12 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как указал представитель Кремля, "происходит волатильность в глобальной, мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает во всем мире". Это не первая подобная ситуация, поэтому, говоря о кадровых решениях, "вряд ли стоит это делать".

Песков заверил, что кабмин предпринимает необходимые меры для поддержания стабильности российской экономики, однако от воздействия глобальной волатильности она не застрахована. Тем не менее, благодаря работе правительства "мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышались" (цитаты по ТАСС).

Ранее Песков подчеркивал, что "ожидаемый процесс охлаждения экономики имел место, он имеет свои результаты". Однако "всё это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности". При этом глава государства всецело доверяет экономической статистике, которую предоставляют соответствующие федеральные ведомства.

Между тем вице-премьер России Александр Новак заверил, что национальная экономика располагает существенным запасом прочности. Политику подчеркнул, что "мы сможем преодолеть трудности и обеспечить последовательное и устойчивое экономическое развитие, рост доходов и благосостояния граждан".