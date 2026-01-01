Собянин: Резидент "Руднево" обеспечит автопромышленность России печатными платами

Сергей Собянин сообщил в своем канале, новый резидент московского индустриального парка "Руднево" обеспечит российскую автомопромышленность печатными платами. Изделия эти, уточнил мэр, позволяют существенно увеличить количество электронных компонентов на ограниченной площади.

По словам главы города, запущено производство будет в конце 2026 года. Компания будет поставлять продукцию ведущим российским автопроизводителям. Общий объём инвестиций превысит 5 миллиардов рублей.

Это будет первое в России крупносерийное контрактное производство печатных плат до 24 слоев и до 7-го класса точности. Подробности - в посте.