Песков заплакал от того, что сделала Навка: это потрясло его до глубины души

В Москве состоялось ледовое шоу Татьяны Навки "Дневник памяти". Под большим впечатлением от спектакля оказался ее супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу было приурочено к 81-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В центре сюжета любовь парня и девушки. Их роли воплотили фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Парень уходит на фронт, а девушка его ждет и ведет дневник, в котором рассказывает о главных событиях войны.

"Эмоции от шоу шикарные. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям. Ведь они не все воспринимают, как предыдущие поколения, но им нужно это передавать. Если не будем это делать мы, то это будут делать другие, а другие будут делать это не так, как нужно, потому что у них другая память... Я прорыдал. Час сидел - рыдал", - сообщил Дмитрий Песков ТАСС.

Помимо Кацалапова и Синициной, в ледовом шоу приняли участие Татьяна Навка, Петр Чернышев, Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Максим Ковтун и другие фигуристы.

