В кабмине объявили о рекордном снижении уровня бедности в России

Уровень бедности в России снизился до минимальных исторический значений — 6,7% по результатам 2025 года. Об этом рассказал во вторник, 12 мая, заместитель председателя правительства Александр Новак.

Как отметил вице-премьер в интервью "Ведомостям", рост реальных заработных плат за три года составил 23,9%, в том числе 4,4% — в 2025 году.

В июне 2025 года глава государства Владимир Путин отмечал, что наша страна достигла рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности. Еще недавно в унизительном положении находились более 40 миллионов россиян. Однако за последнее время уровень бедности уменьшился до 7,2% и продолжает снижаться.

Также президент подчеркивал, что базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, равно как и для повышения благополучия российских семей являются структурные изменения занятости и формирование экономики высоких зарплат. Повышение доходов граждан остается приоритетным направлением работы властей России.