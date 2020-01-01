"Маленькое счастье": Лиза Арзамасова объявила о прибавлении

Актриса Елизавета Арзамасова прославилась после выхода на экраны комедийного сериала "Папины дочки". Она воплотила образ "зубрилы" Галины Сергеевны. С тех пор артистка продолжает сниматься в кино и играет в театре. Ее рабочий график расписан на месяцы вперед.

Тем не менее, она успевает заниматься семьей. Лиза Арзамасова и Илья Авербух счастливы в браке уже пять лет, они поженились в декабре 2020 года. Разница в возрасте в 22 года не помешала актрисе и фигуристу создать крепкую семью. Звезда сериала "Папины дочки" родила мужу двоих детей — сына Леву и дочь Лию.

А теперь в семье случилось радостное прибавление. Новость сообщила Елизавета Арзамасова в своем официальном телеграм-канале. Актриса подарила сыну Льву щенка.

"А у нас новый житель дома, маленькое пушистое счастье. Мы назвали ее Лаки и полюбили с первого взгляда. Лева теперь главный ее хозяин. У него теперь есть самая настоящая ответственность. Ну а мы все вместе будем ему помогать. По правде говоря, всем нам хочется как можно больше времени провести с этой кучеряшкой: потискать ее, погладить", - сообщила радостная Арзамасова.

На видео актриса запечатлела момент, когда сын открывает большую корзину и видит крошечного щенка. Мальчик не верит своим глазам. А потом осторожно и нежно гладит маленькую собаку. Отметилась на видео и младшая сестра Левы Лия.

