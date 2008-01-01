Футболист "Манчестер Юнайтед" попал в сборную России

Полузащитник молодежной команды "Манчестер Юнайтед" Английской премьер-лиги Амир Ибрагимов попал в расширенный состав сборной России по футболу.

Как уточняет пресс-служба Российского футбольного союза, речь идет о расширенной заявке на предстоящие товарищеские матчи. Пока неясно, выйдет ли 18-летний Ибрагимов на поле. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным позднее определит окончательный состав национальной сборной.

ТАСС сообщает, что профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед" футболист подписал в апреле 2025 года. В этом сезоне за команду среди игроков до 18 лет он провел 11 матчей в чемпионате Англии, забив три мяча и отдав две результативные передачи. В составе "Манчестер Юнайтед" Ибрагимов выиграл юношескую Английскую премьер-лигу в сезоне 2023/24.

Ранее сообщалось, что Месси сыграл за московский "Спартак". Речь идет о мальчике, которого родители назвали в честь знаменитого аргентинца: игроком академии московского футбольного клуба стал 11-летний Месси Юрьевич Жмырь. До перехода к красно-белым мальчик состоял в академии "Краснодара", за который провел семь матчей.

Тем временем бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк предался ностальгии по тем временам, когда тренировал российских футболистов. Голландский специалист, который вывел сборную России до полуфинала Евро-2008, допустил, что может вновь приехать в Москву, где ему очень нравилось.