Глава СПЧ объяснил невозможность полного запрета VPN*

Попытки запретить или вообще выключить сервисы VPN* в России приведут к негативным последствиям для всех. С таким предупреждением выступил во вторник, 12 мая, председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) Валерий Фадеев.

Как отметил Фадеев в интервью РБК, неясно, как регулировать VPN*, поскольку "довольно скоро стало понятно всем, что это сложнейшая система", а "если попытаться все отключить, то вся огромная система интернета просто может быть сломана".

При этом глава СПЧ выразил сожаление в связи с тем, что многие применяют подобные сервисы для получения доступа к запрещенным или заблокированным в России источникам информации: "Там не альтернативная информация, а вражеская пропаганда. Это вопрос не правовой, не тема какого-то ограничения, это вопрос гражданского сознания".

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что использование сетевых протоколов шифрования для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается. При этом доступ к иностранному трафику через VPN* в рамках производственной деятельности предоставляется, при необходимости, в соответствии с заявлениями компаний.

При этом депутат Антон Немкин подчеркивал, что использование VPN* давно перестало быть инструментом исключительно для защиты конфиденциальности — теперь вокруг таких сервисов формируется целый спектр рисков, которыми активно пользуются кибермошенники. Применяя VPN* в надежде уберечься в Сети от опасностей, человек в итоге "подставляет" себя.

