Простившись с Ненашевой, Сергей Пенкин сбежал, захлебываясь слезами

Сегодня, 12 мая, состоялась торжественная церемония прощания с прославленной певицей Галиной Ненашевой. Отдать последнюю дань уважения артистке явились ее самые близкие и преданные друзья.

Траурное мероприятие состоялось в похоронном зале на Троекуровском кладбище в Москве. Черный лакированный гроб артистки усыпали цветами. На первом ряду на стульях оказались единственная дочь певицы Алена, а также внуки Вячеслав и Анастасия.

Почтить память прославленной артистки явились пародист Александр Песков, певец Игорь Наджиев и другие друзья и близкие. Исполнитель Сергей Пенкин выбежал из похоронного зала, захлебываясь слезами, передает aif.ru.

"К каждой песне она относилась, как к своему ребенку. Ей было важно, что сегодня услышат зрители. На одно из последних выступлений она приехала с невообразимым творческим подарком — всем своим песенным багажом на жестком диске. Она ушла от нас в атмосфере вечной весны, вечной красоты, вечной чистоты. В наших сердцах останутся самые теплые, искренние и добрые весенние воспоминания об этой великой русской певице", - высказались друзья на прощании с Галиной Ненашевой.

Напомним, певица Галина Ненашева умерла 4 мая. Артистке было 85 лет. Говорят, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

