Принц Гарри выдвинул королевской семье возмутительное требование: или дадите это Меган, или никогда не увидите Арчи и Лилибет

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к возвращению в Великобританию. Герцог и герцогиня уже составили список требований к королевской семье, и это вызывало раздражение во дворце.

41-летний Гарри должен посетить Британию в июле для участия в церемонии награждения WellChild Awards и мероприятиях, посвящённых обратному отсчёту до Игр Invictus 2027 года в Бирмингеме. С ним должна прилететь и 44-летняя Меган. Однако источник сообщил изданию Heat World, что Гарри раздражает многих членов королевской семьи своими требованиями, выдвигаемыми от имени супруги.

"Гарри говорит, что у него нет выбора, учитывая то, насколько плохо всё складывалось в прошлом. Меньше всего он хочет, чтобы Меган снова оказалась в ситуации, где её будут осуждать, и он утверждает, что всего лишь просит относиться к ней с элементарным уважением и не делать из неё виноватую ещё до того, как что-либо произошло", — рассказал источник издания.

Также сообщается, что Гарри хочет получить от семьи заверения в том, что Меган дадут "справедливый шанс". Принц тонко намекнул, если с герцогиней плохо обойдутся в Британии, он никогда не привезет на свою родину Арчи и Лилибет. Однако значительное число старших членов королевской возмущены подобными требованиями.