Литва потребовала усилить давление на Россию: "Вернемся к основам"

В отношениях между Европой и Россией необходимо вернуться к первоосновам, суть которых — давление на российские власти. Такое заявление сделал во вторник, 12 мая, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

На фоне дискуссий о потенциальном представителей европейцев в случае возобновления контактов с Москвой Будрис заявил, что "речь не идет о выборе конкретного человека", а о самих принципах взаимодействия. Единственно верным вариантом литовский политик счел дальнейшую проработку "инструментов для оказания давления на Россию".

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, в свою очередь, заявила, что президент России Владимир Путин демонстрирует реальное желание вести мирные переговоры. Как сообщает Yle, финский дипломат сочла эффективным давление, оказываемое Европой на Россию, что якобы привело к решимости Москвы выстраивать диалог с европейцами.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что члены Европейского союза обсуждают подготовку к переговорам с Москвой, "чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и выявить, что нам фактически необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что вести дискуссию с Россией — "совершенно нормально", если в ней примут участие, наряду с американцами, и европейцы. Политик уверял, что европейские лидеры в попытках возобновить диалог с российскими властями "будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща".