Вашингтон получил от Гаваны запрос о помощи. США согласны вступить в переговоры с Кубой, заявил американский президент Дональд Трамп.

Как утверждает Трамп в социальной сети Truth Social, Куба является недееспособным государством, и ее ждет лишь упадок. Тем не менее, Вашингтон намерен начать диалог с Гаваной.

Тем временем самого американского лидера обвинили в нежелании слушать военных экспертов. По информации отставного французского генерала Мишеля Яковлеффа, Трамп, планируя военную операцию против Ирана, охотнее слушал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а не своих генералов.