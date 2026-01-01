Роскомнадзор опроверг блокировку Minecraft в России

Информация о подготовке Роскомнадзора к блокировке игры Minecraft в России не соответствует действительности. Об этом рассказали во вторник, 12 мая, в пресс-службе ведомства.

Как пояснил регулятор, он не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft.

Между тем компания F6, специализирующаяся на вопросах информационной безопасности, предупреждает: киберпреступники в 2026 году активизировали распространение вредоносного программного обеспечения под видом модов и читов для игры Minecraft.

По словам экспертов, которые цитирует ТАСС, после установки вредонос скачивает с сайтов, выступающих в роли управляющих серверов, дополнительные модули. Мошенники получают доступ к Telegram-аккаунтам потенциальных жертв без кода доступа, под угрозой оказывается и другая информация в зараженном гаджете.

Ранее в России заблокировали игровой интернет-сервис Roblox — на платформе обнаружили экстремистские материалы, призывы к насилию и прочий запрещенный контент. Кроме того, возможности сервиса широко использовались мошенниками в преступной деятельности, а администрация Roblox не предпринимала действенных мер по борьбе со злоумышленниками.

Аналогичная мера была предпринята регулятором в отношении интернет-сайта "Шикимори" (Shikimori), который называют "Википедией" для анимешников. Формально доступ к ней ограничили с 22 января, однако реальные жалобы пользователей на невозможность попасть на сайт начали поступать только 27 января.