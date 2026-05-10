Мария Голубкина заговорила о переменах в личной жизни: "Я только из монастыря, где полгода сидела"

Мария Голубкина 17 лет назад пережила непростой развод. Ее муж Николай Фоменко влюбился в другую женщину и принял решение уйти от актрисы, с которой прожил 12 лет.

С тех пор Голубкина замуж больше не вышла. Более того, за все годы она лишь однажды представила публике ухажера. Им оказался Борис Ливанов, сын знаменитого исполнителя роли Шерлока Холмса Василия Ливанова. От Фоменко Голубкина родила двоих детей Анастасию и Ивана. Дети звезд уже взрослые: дочке 27 лет, а сыну 22 года.

Самой Марии в сентябре исполнится 53 года и она, в отличие от многих коллег по цеху, не гонится за молодостью и красотой. Выйти замуж актриса также уже не мечтает. Голубкина в интервью "МК" честно рассказала об изменениях в личной жизни.

"Мне 53 года: какая свадьба? К тому же, если помните, я только из монастыря, где, по слухам, я якобы полгода сидела", — заявила артистка.

Голубкина также напомнила, что ее дети стали взрослыми и создали свои семьи. Актриса совсем не против стать бабушкой, но не лезет к наследникам с разговорами о внуках. "Буду рада. Но я детей не спрашиваю по поводу того, когда будут внуки: а что толку?" — откровенничает знаменитость.

Отметим, что дети Марии семейную традицию продолжать не стали. Иван работает диджеем, а Анастасия учится на психолога. Отпрыски звезд живут в Германии и в Россию не приезжают.