В Ереване открестились от планов выхода из ЕАЭС

Разговоры о неопределенном состоянии Армении не имеют под собой оснований. Ереван очень даже определился, выход страны из ЕАЭС в настоящее время не рассматривается, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

Как утверждает Симонян, Армения является полноправным членом Евразийского экономического союза – с соответствующими обязательствами и правами. Цели выйти из ЕАЭС в Ереване не ставят, приводит его слова ТАСС.

Спикер армянского парламента, представляющий возглавляемую премьером Николом Пашиняном партию "Гражданский договор", призвал "не поднимать бурю в стакане воды". При этом сам Пашинян ранее заявил, что страна останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно, и выйдет из организации ради членства в Евросоюзе "спланировано и без внезапностей". Кроме того, армянский премьер отказался от поездки в Москву 9 мая и на саммит ЕАЭС.