Путину доложили об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат"

Владимиру Путину по ВКС доложили об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат", передает ТАСС.

Успешный пуск "Сармата" позволит до конца года поставить на дежурство первый полк, сообщил командующий РВСН.

Глава государства отметил создание в России перспективных ракетных комплексов, не имеющих аналогов в мире. Работы над комплексами "Посейдон" и "Буревестник" находятся на завершающей стадии.

Кроме того, президент напомнил о возможности оснащения "Орешника" ядерными боеголовками.

По словам Путина, дальность применения "Сармата" может быть свыше 35 тысяч километров.

В целом "Сармат" - самый мощный ракетный комплекс в мире, суммарная мощность - более чем в четыре раза превышает мощность любого западного аналога, подытожил российский лидер.

