Украинская прокуратура потребовала ареста Ермака

Бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака необходимо отправить под арест. Меры пресечения в виде заключения под стражу потребовала специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

Требование прокуратуры озвучил глава ведомства Александр Якименко на брифинге руководителей НАБУ и САП. В качестве альтернативы аресту Ермаку предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.

Андрея Ермака уволили с поста главы офиса президента Украины в ноябре, когда разгорелся коррупционный скандал в украинской энергетике. Накануне Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. В САП сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Один из них, предположительно – друг и соратник Зеленского Тимур Миндич, передает РИА Новости.