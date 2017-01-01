Королева рванула в США спасать больную сестру: "Тащила лекарства из России через границу в специальной сумке"

Семья Наташи Королевой в нулевых проживала на Украине. Но сейчас родня популярной артистки раскидана по миру. Отец и бабушка певицы похоронены на родине, сама Наташа живет в России вместе с мужем Сергеем Глушко, более известным как стриптизер Тарзан, и с сыном Архипом. А ее мама, Людмила Порывай, давно обосновалась в Америке.

В Майами у семьи есть собственные апартаменты. Регулярно туда приезжает Королева с мужем и сыном. Более того, какое-то время в Америке под неусыпной заботой бабушки проживал и Архип. В Майами обосновалась и старшая сестра Наташи Королевой Ирина, более известная как Руся.

Сейчас Русе 57 лет. С ранних лет она пела в хоре, а в 1989 году, покинув киевскую группу "Мираж", запустила сольную карьеру, взяв себе звучный псевдоним Руся. В конце 1991 года артистка записала сольный альбом в Канаде. А спустя семь лет вместе с младшей сестрой отправилась в большой гастрольный тур, который так и назывался — "Две сестры".

С тех пор Ирина ушла в тень, но музыкальную карьеру не забросила. Позднее она выпустила еще несколько пластинок, последняя из которых увидела свет в 2017 году. Выступать Русе мешает тяжелая болезнь. У артистки диабет.

В последние месяцы состояние Ирины ухудшилось, а в США нет лекарств, которые ей бы помогли. На помощь родственнице бросилась Наташа Королева. Она купила необходимые уколы и сама повезла их в США.

"Привезла препараты, которые ей необходимы как воздух. У нее сахар, по показателям. Тащила через границу в специальной сумке — их же в холодильнике надо хранить. А что уговаривать? Она должна понимать, что ей надо похудеть. Это мне немножко надо сбросить, а ей множко", — поделилась исполнительница хита "Желтые тюльпаны".