Путин освободил от срочной службы студентов вузов МЧС

Студентам вузов МЧС предоставляется отсрочка от военной службы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

МЧС России поручили представлять список обучающихся в таких вузах в Министерство обороны. Ведомство должно подготовить перечень в течение одного месяца с даты их зачисления. Кроме того, МЧС обязано вести учет отчисленных студентов.

Отмечается, что мера затрагивает тех, кто учится очно в статусе курсанта, а также на выпускников колледжа того же профиля. Также уточняется, что воспользоваться этим правом могут не более 200 человек в год. Указ Путина вступил в силу со дня подписания.