Пресняков впервые раскрыл подробности развода с Аленой Красновой: "Готов отдать ей всё самое ценное, все деньги"

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместо около 10 лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Но, по слухам, это и разрушило брак. Летом пара объявила о разводе.

Супруги не назвали конкретную причину разрыва, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Светские сплетники обсуждали, что Краснова не смогла привыкнуть к жизни без роскоши. Как рассказал продюсер Леонид Дзюник, Алену с детства баловали, ведь она выросла в очень обеспеченной семье. После побега из России Никита лишился значительной части доходов и не смог удовлетворить запросы красавицы-жены.

Косвенно это подтвердил и отец артиста Владимир Пресняков. В шоу Басты "Вопрос ребром" он порассуждал о быстрорастущей моде на разводы. Исполнитель хита "Зурбаган" считает, что семьи рушатся из-за того, что молодежь спешит поскорее связать себя узами брака, не узнав до конца партнера и не обладая соответствующим опытом.

"Люди должны пройти некую школу жизни, а потом заработать опыт. Не надо жениться. Зачем вы женитесь, глупенькие молодые ребята? Это то, что надо пройти, и уже осознанно жениться на человеке, который тебе близок. Ты счастливчик, если найдешь подходящего себе человека", — заявил Владимир.

По словам Преснякова, мужчине перед вступлением в брак необходимо набраться опыта, чтобы правильно воспринимать свою вторую половинку. "Чтобы мужчины понимали, что женщина — это самое главное, то, ради чего ты живешь. Ты готов отдать ей все самое ценное, все деньги. Тогда с ее стороны будет взаимность", — высказался певец.

В словах артиста пользователи Сети усмотрели отсылки к краху брака его сына. Никита рано женился, не смог обеспечить любимой ту жизнь, о которой она мечтала, и в итоге грянул развод.

Сейчас и Пресняков-младший, и Краснова счастливы в новых отношениях. Алена закрутила роман еще до Нового года, а Никита встретил новую любовь лишь пару месяцев назад.