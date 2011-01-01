Комплекс "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство уже в этом году. Главное

С момента получения приказа до пуска - считанные секунды. И вот уже новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" уходит в направлении условной цели. Опубликованы кадры очередных испытаний. Об их результатах командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту: "Товарищ верховный главнокомандующий, сегодня в 11:15 ракетными войсками стратегического назначения проведён пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Пуск успешный. Задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений. А также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик".

"Сармат" неуязвим для современных и перспективных систем противоракетной обороны. Российская межконтинентальная баллистическая ракета способна лететь не только по кратчайшей траектории через Северный полюс, которую США прикрывают. Но и через Южный, где такой защиты нет. Боевая часть ракеты может быть оснащена десятью или пятнадцатью самонаводящимися ядерными боеголовками. В том числе гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".

Колоссальная мощь. Недаром на Западе наш "Сармат" уже прозвали "Сатаной".

"Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше тридцати пяти тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности. И наконец с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны", - отметил Путин.

Работу над "Сарматом" начали в 2011 году. Спустя семь лет во время послания Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о возможностях новейшей, тогда еще перспективной разработки. Многие на Западе с иронией отнеслись к словам российского лидера. Но время показало, что зря. Первые испытания "Сармата начались в 2022 году, что стало ответом России на выход США из Договора по противоракетной обороне.

"Мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил. Именно поэтому, еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов. Обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны", - указал Путин.

Работа эта велась поэтапно. И упор был сделан на развитие гиперзвукового оружия. Так, в 2019 году на боевое дежурство в России встал комплекс "Авангард". Затем появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования "Кинжал", которая неоднократно применялась в ходе специальной военной операции. Как и новейший комплекс средней дальности "Орешник", видео удара которым по объектам на Украине облетело весь мир.

"С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средний дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, это уникальный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и уникальная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник", - подчеркнул Путин.

Оба этих комплекса благодаря малым ядерным двигателям способны неограниченное количество времени находиться либо под водой, либо в воздухе, выжидая момент для нанесения удара. Пока, впрочем, точные характеристики и "Посейдона", и "Буревестника" засекречены. Идут испытания. А вот "Сармат" уже приходит на смену советским межконтинентальным баллистическим ракетам "Воевода".

"Положительные результаты пуска ракетного комплекса "Сармат" позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом, в Ужурском соединении Красноярского края", - сообщил Каракаев.

"Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства ОПК, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом. Благодарю вас за работу по укреплению обороноспособности России", - заключил глава государства.

Эта работа, подчеркнул президент, будет продолжена.