К встрече с опасным хантавирусом испанские медики подготовились основательно. Пассажиров плавучего лазарета встречают в экипировке, больше подходящей для борьбы с последствиями утечки биологического оружия. Путешественникам сначала измеряют температуру, после дезинфицируют. До аэропорта города Тенерифе они едут в сопровождении полицейских машин в максимально изолированных автобусах. Любой контакт с местным населением исключен.

Всем 149 пассажирам предписан карантин на 42 дня. Изначально его планировали провести прямо на корабле, но из-за того, что за время круиза у многих существенно ухудшилось ментальное состояние, во избежание нервных срывов пассажиров отправили по домам. Перевозили специальными рейсами в особых биоизоляционных боксах. Вот только вирус все же просочился. Известно, что новый штамм обнаружили у пассажиров, следовавших из Тенерифе во Францию и в США. В Нидерландах на карантин отправлено 12 медиков.

В ВОЗ при этом продолжают всех успокаивать: "На данный момент нет никаких признаков того, что мы наблюдаем начало более масштабной вспышки. Но, конечно, ситуация может измениться. И, учитывая длительный инкубационный период вируса, возможно, в ближайшие недели мы увидим больше случаев".

Угроза новой эпидемии - одна из главных тем европейской новостной повестки. Болезнь начинается с боли в мышцах, заканчивается галлюцинациями и отказом почек. Зараза не новая, вот только в основном переносчики инфекции - грызуны. В случае с заразившимися на борту MV Hondius, вирус передавался от человека к человеку. И причину такого распространения штамма "Андес" еще предстоит выяснить. Звучат подозрения относительно его происхождения - он может быть создан искусственно.

И вот уже США вдруг собрались проводить аудит деятельности американских зарубежных биолабораторий. Об этом изданию New York Post заявила глава национальной разведки Тулси Габбард. Под проверку попали более 120 научных центров, 40 из которых находятся на Украине. Помимо определения местонахождения лабораторий, аудиторы планируют изучить, какие патогены в них находятся и какие эксперименты проводятся. Габбард уверена: демократы годами лгали народу о существовании этих центров. Пришло время правды.

"Скорее всего, это вирус дизайнерский, то есть рукотворный. Потому что природный вирус никогда от человека к человеку не передавался. Я думаю, что хантавирус как раз связан с деятельностью этих лабораторий. В 2004 году подписали договор США с Украиной, а конкретно - министерство здравоохранения Украины и министерство обороны США. Как вы понимаете, два таких разных ведомства просто так соглашения не подписывают. Ясно, что это все с целями весьма неблагозвучными", - отметил Игорь Никулин, военный эксперт, политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению.

Вспышка хантавируса зафиксирована на Украине. В одной Черниговской области - десятки смертей от нового заболевания. ВСУ активно вербуют медиков, имеющих опыт работы с ИВЛ, а также готовностью спасать жизни в полевых условиях.