Мишустин: Разрыв между инженерным образованием и промышленностью необходимо сократить

Разрыв между инженерным образованием и промышленностью необходимо сократить. Такую задачу премьер Михаил Мишустин поставил на профильной стратегической сессии правительства.

Подготовку инженерных кадров следует вести непосредственно на предприятиях. Особое внимание - педагогам и наставникам. Они должны иметь возможность постоянно повышать квалификацию, чтобы передавать студентам актуальные производственные навыки. В сфере среднего профессионального образования для этих целей уже действуют два технопарка - в Калуге и Нижнем Новгороде.

Также продолжается строительство сети кампусов, совершенствование флагманских проектов "Профессионалитет", "Приоритет-2030" и передовых инженерных школ.