Мишустин: Разрыв между инженерным образованием и промышленностью необходимо сократить

Разрыв между инженерным образованием и промышленностью необходимо сократить. Такую задачу премьер Михаил Мишустин поставил на профильной стратегической сессии правительства.
Подготовку инженерных кадров следует вести непосредственно на предприятиях. Особое внимание - педагогам и наставникам. Они должны иметь возможность постоянно повышать квалификацию, чтобы передавать студентам актуальные производственные навыки. В сфере среднего профессионального образования для этих целей уже действуют два технопарка - в Калуге и Нижнем Новгороде.
Также продолжается строительство сети кампусов, совершенствование флагманских проектов "Профессионалитет", "Приоритет-2030" и передовых инженерных школ.
"На следующий учебный год мы впервые детализировали квоты на целевое обучение на основе именно заявок организаций. По вузам, количеству мест для зачисления, специальностям и направлениям, в том числе научным. Коллеги, очевидно, что для качественного выполнения задач по достижению технологического лидерства надо кардинально сокращать разрыв между содержанием инженерного образования и запросами отраслей. Прежде всего – за счет интенсивной практической подготовки на предприятиях. Тем более что значительное число компаний считают такую модель сотрудничества с вузами и колледжами приоритетной", - сказал Мишустин.